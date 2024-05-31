Куда пойти с детьми в Грозном: пять идей для семейного отдыха

Кто сказал, что Грозный не подходит для поездки с детьми? За мной, читатель, и я покажу тебе, где отметить 1 июня и провести лучшие часы летних каникул.

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Театр юного зрителя

Открытый после недавней реконструкции театр вас точно не разочарует. Здание в центре города по праву называют новой грозненской достопримечательностью. Спектакли, костюмированные постановки, песни, танцы и мастер-классы — здесь понравится каждому ребенку, увлеченному искусством. Репертуар пока еще в стадии формирования, но постарайтесь не пропустить сказку «Мне рассказал старик» с изумительной красоты куклами.

ТЮЗ находится на главной пешеходной улице Грозного — бульваре Эсамбаева, по которому так приятно прогуляться после спектакля. Но приготовьтесь раскошелиться на всевозможные детские игрушки, которые предлагают на бульваре предприимчивые грозненские продавцы.

Грозненский дельфинарий

Несмотря на название, дельфины здесь только часть программы. Если дети любят животных, их порадуют ипподром, небольшой зоопарк и Дино-юрт с огромными аниматронными динозаврами. Для любителей активных развлечений во дворе и внутри здания есть несколько игровых зон и аттракционов.

В собственно дельфинарии выступают три млекопитающих: они поют, танцуют лезгинку и разрисовывают холсты, которые можно приобрести в собственную коллекцию картин. Чтобы попасть на шоу с дельфинами, заранее уточняйте наличие свободных мест по телефону: +7−931−555−55−96. Выступления устраивают ежедневно в 14:00 и 19:00, понедельник — выходной.

Детский игровой зал Vingi Ville

Вингивилль — один из самых крупных активити-парков в Чечне. Еще одна зона для детского отдыха — Likeland — находится в Гранд-парке, но этот торговый центр уже не так популярен.

Стоимость билета, точнее браслета в Вингивилль в будние дни — 400 рублей за два часа, по выходным — 540 рублей за три часа. За вход платят только дети от 2 до 16 лет, для всех остальных двери открываются бесплатно. С именинников тоже денег не возьмут, а многодетным семьям и детям с особенностями физического развития сделают скидки.

Первый совет перед посещением Вингивилля: оденьте детей в яркую одежду, чтобы проще было за ними следить, когда они смешаются с толпой сверстников. Второй совет: прежде чем отправлять детей развлекаться, сначала стоит их плотно накормить. Изучение всех закоулков комплекса отнимет у них много энергии. Ресторан есть и на территории Вингивилля, но обед на фудкорте обойдется вам значительно дешевле.

Чернореченский парк и «АкваЛэнд»

Это место подойдет тем, кто предпочитает отдыхать на природе. Парк в Черноречье выделяется своей площадью: всех его грозненских конкурентов можно обойти пешком по периметру за 15 минут, а чтобы совершить аналогичный круг здесь, понадобится минимум час. Расположен на берегу Грозненского моря на территории дендрологического сада и максимально естественный — здесь нет аттракционов, магазинов и прочего шума цивилизации. Отправляясь на прогулку по парковым дорожкам и набережной, возьмите с собой запас еды и воды, чтобы устроить пикник. Кафе и ресторанов в парке тоже нет — только одинокий красный фургон для продажи фастфуда.

В минуте езды от парка находится водный комплекс «АкваЛэнд». Посетить его всей семьей не получится: для женщин и мужчин отведены разные дни. Понедельник, среда, пятница и воскресенье — для леди, остальные достались джентльменам. Дети до 6 лет могут пройти с любым из родителей. Если вы не взяли с собой в Чечню купальники и шапочки, не расстраивайтесь: их можно купить здесь же.

Летний кинотеатр

На проспекте Кадырова большинство туристов обращают внимание на церковь, Цветочный парк и высотный комплекс, но мало кто знает, что на пересечении с улицей Абдурахманова расположен небольшой парк с бесплатным кинотеатром под открытым небом. Дети любят рассекать тут на роликах. А по вечерам в теплое время года показывают мультики и иногда художественные киноленты — если они подходят под строгие требования чеченского менталитета. Начало сеанса в 19:00. Открытый кинозал выполнен в форме амфитеатра. Рядом с ним расположены несколько магазинов и точек общепита — можно купить попкорн, фастфуд, напитки и сладости.