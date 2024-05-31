Куда вывезти команду: топ-10 мест в России и за ее пределами

Как решить любую бизнес-задачу? Отправиться в путешествие вместе со своей командой! Корпоративный туризм сегодня активно развивается во всем мире, и наша страна не исключение. Его давно используют владельцы самых успешных компаний для построения высокоэффективной команды, мозговых штурмов, увеличения работоспособности сотрудников, повышения их квалификации и просто совместного отдыха и более теплой коммуникации. Как правильно организовать тимбилдинг-выезд для своей команды и какие локации выбрать в России и за ее пределами, рассказал лидер MICE-индустрии России, основатель MICE-Connection, тревел-эксперт, бизнесмен и коуч Дмитрий Лапатин.

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Деловой туризм: минусов точно нет!

А вот плюсов уйма. Корпоративный выезд поможет решить стратегические задачи компании, наладить межличностные отношения и лучше узнать свою команду. Доказано, что совместные приключения работают гораздо эффективнее, чем тимбилдинг со специалистом, организованный на территории компании. В путешествии интересно всем, а вот в курсах заинтересованы в большинстве случаев исключительно начальники. Корпоративный выезд можно организовать для всех сотрудников разом или для определенной группы — рядовых специалистов, топ-менеджеров или даже бизнес-партнеров и важных клиентов.

Как правильно организовать выезд

Еще на этапе планирования путешествия важно определить его цели, и уже исходя из них строить маршрут и разрабатывать программу. Чтобы произвести необходимый wow-эффект и вывести членов команды на эмоции, нужно учесть огромное количество нюансов. Поэтому логичнее доверить эту работу профессионалам, которые разработают мероприятие «под ключ».

Что обычно включает такой выезд:

переезд или перелет;

проживание;

питание;

экскурсии;

развлекательная программа.

Также часто компании во время коллективных выездов проводят мозговые штурмы, семинары и мастер-классы с приглашенными специалистами и вручают всем членам команды крутой корпоративный мерч, который впоследствии станет своеобразным якорем эмоций.

Лайфхак. Не стоит пытаться сэкономить, так как все мы помним — дьявол кроется в деталях. Какая-нибудь досадная мелочь может напрочь испортить впечатления от отдыха как для одного из участников, так и для всей команды в целом.

Лучше не «раздувать» программу путешествия и ограничиться 2-3 днями, зато идеальными и максимально впечатляющими. Отличным вариантом для корпоративного выезда может стать тур выходного дня — оптимальный срок путешествия, практически без отрыва от рабочих будней.

Хит-парад лучших российских локаций в 2024 году

Выбирая локацию для корпоративного отдыха, нужно также учитывать главную цель выезда и особенности целевой аудитории — гендерный состав, возраст, интересы, любимые активности.

1. Сортавала (Карелия)

Здесь можно составить насыщенную разнообразную программу — как культурную, так и активную. К примеру, отправиться в мини-путешествие на кораблике по Ладожским шхерам с посещением знаменитого острова Валаам или насладиться красотой карельской природы во время активных прогулок по паркам «Рускеала» и «Ваккосалми». И все это — в сопровождении ярких гастрономических впечатлений: в Карелии подают фантастические блюда из рыбы, например, уху на сливках и пельмени из форели, а также блюда из дичи и легендарные калитки — карельские пирожки.

2. Алтай

Алтай впечатляет своей природой и колоритом. Даже просто проехав на автобусе по Чуйскому тракту к одной из многочисленных достопримечательностей, можно увидеть невероятные пейзажи и испытать трепет от единения с дикой природой. Не зря эта дорога включена журналом National Geographic в десятку красивейших в мире. Для любителей экстремального отдыха можно разработать маршрут по горному Алтаю с ночевками в палатках, сплавом по горной реке Катунь, славящейся своим ярко-бирюзовым цветом воды, и уникальной прогулкой по подводной экотропе Телецкого озера.

Отдельный вид туризма в Алтае — гастрономический. Тут вам и деликатесы из вяленой конины и вяленого мяса марала, косички из бараньих потрошков, салат из молодого папоротника-орляка, знаменитые соленые хрустящие грузди, душистое варенье из таежных ягод, аутентичные ячменные лепешки и традиционный алтайский кисломолочный напиток чеген.

3. Суздаль

Настоящий музей под открытым небом, сердце Золотого кольца России. Суздаль готов предложить туристам полное погружение в историю и культуру нашей страны. На довольно компактной территории находится несколько сотен достопримечательностей, пять из которых включены в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

В местных ресторанах подают исконно русские блюда — расстегаи, щучьи биточки, пельмени из оленины и другой дичи, томленые заячьи почки, соленую сельдь, блинчики с икрой и прочие деликатесы.

4. Плес

Живописный аутентичный русский городок, уютно расположившийся на холмах у берегов Волги, в котором будто бы остановилось время. Кругом — резные деревянные дома с затейливыми оконными наличниками, купеческие лавки, а дороги вымощены булыжником. Плес — настоящий музей деревянного зодчества, который обошла архитектура советских времен. Здесь можно пожить в настоящей избе, попробовать подоить корову, отправиться в лес за ягодами и грибами или закружиться в хороводе. Из современных развлечений — катание на сапборде по Волге.

Главный съедобный бренд города — пирожки под названием «рыбные углы». Также тут можно отведать уху в стаканах, окрошку с волжским судаком, пирог с ревенем и плесский пряник «Рыбули-Глазули»

У всех этих локаций похожие преимущества — это удивительные уголки России, наполненные местным колоритом, в которых можно отдохнуть активно и при этом познавательно, испытать единение с природой, семейный уют и попробовать исконно русские блюда и продукты.

А может рванем за границу? Топ зарубежных локаций для корпоратива

Если туристическая карта вашей компании уже выходит за пределы России, то в первую очередь стоит обратить внимание на компактные аутентичные локации, где можно испытать новые, порой даже экстремальные ощущения.

1. Каппадокия (Турция)

Инопланетные пейзажи, интересная архитектура, богатая история, подземные города, пещерные храмы и… гостиницы, уникальное вино, турецкий кофе с фисташками, долина голубей и известные на весь мир парящие на рассвете воздушные шары. Вау-эффект обеспечен.

2. Кейптаун (ЮАР)

Американский стиль жизни в Африке: легендарные винодельни, где наслаждение напитком богов возведено в культ, впечатляющая гора Львиная Голова, над которой можно полетать на параплане, колония пингвинов на пляже, сафари к зебрам, слонам, носорогам, буйволам, леопардам и шанс увидеть китов в океане.

3. Марракеш (Марокко)

Концентрат всего разнообразия Марокко на небольшой территории: восточный колорит с базарами и заклинателями змей на площадях, фотогеничные терракотовые улочки, живописные Атласские горы, сказочные сады. И все это — в гармонии с современностью: модными ресторанами, статусными отелями и абсолютным комфортом.

4. Миконос (Греция)

Богемный курорт, где на пляже можно встретить голливудских звезд, моделей с обложек журналов или российских олигархов. Белоснежный песок, лазурная вода, изумрудные склоны, древнейшая история, морская рыбалка и прогулки на яхте у берегов живописных островков, вкуснейшая греческая кухня в колоритных тавернах и модные ночные тусовки.

5. Самарканд (Узбекистан)

Один из самых красивых городов Великого шелкового пути: восточные узоры, замысловатая архитектура, южное гостеприимство, дореволюционные купеческие особняки, уникальный театр исторического костюма и национальная кухня, внесенная в список наследия ЮНЕСКО.

6. Грузия

Живописная Кахетия и шумный Тбилиси, современный Батуми и аутентичный Кутаиси, безвизовый режим, еда влюбляющая в себя навсегда, красноречивые тосты, теплое море, высокие горы, смешение стилей и времен, многообразие маршрутов и туристических возможностей — все это про Грузию, посетить которую стоит каждому.

Еще раз про wow-эффект

Организовывая стратегически важный корпоративный выезд, помните: главное — это отсутствие банальщины! Не нужно идти по пути массового туризма — создайте уникальный маршрут, который возможен только вместе с вашей компанией, в котором будет чувствоваться вклад каждого отдельно взятого сотрудника. И обязательно тщательно подходите к выбору жилья: в крупных гостиницах группа потеряет свою индивидуальность и станет частью огромного конгломерата, поэтому обратите внимание на глэмпинги, дизайнерские или бутик-отели.

Именно такой небанальный, вдумчивый и персонализированный подход не только подарит команде яркие эмоции, но и выведет работоспособность, креативность и лояльность на новый уровень.