Как в Европе: три необычных места для фотографий в Приволжье

В последнее время социальные сети стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Поэтому, отправляясь в отпуск, хочется не только отдохнуть, но и сделать классные снимки.

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«ФедералПресс» сделал подборку необычных мест, по которым так сразу и не скажешь, находишься ты в России или попал за границу.

Мост как в Шотландии

Что общего между далекой родиной килтов, волынок и виски (Шотландией) и близкой и колоритной Чувашией? Ответ вас удивит – речь идет о мосте.

Мокринский мост – вековой арочный виадук из железобетона – был построен к 1918 году. Когда проект был завершен, он стал вторым по величине железобетонным строением в Европе.

Архитектурный объект впечатляет своей монументальностью и величественностью. Арочная конструкция, эффектно оформленные толстые колонны и вертикальные перегородки отсылают в прошлое.

В 1986 году мост был закрыт для железнодорожного движения, а рельсовый путь демонтирован. В настоящее время переправа является одной из главных достопримечательностей и пользуется популярностью среди туристов, которые отмечают ее сходство с виадуком Гленфиннан, по которому проносился паровоз «Хогвартс Экспресс» в фильмах о Гарри Поттере.

Осмотреть мост можно не только с земли. Смельчаки рискуют и забираются на само полотно, откуда открывается вид на местные красоты.

Неоготический замок как в Средневековье

Замок Гарибальди в Самарской области является уникальным архитектурным комплексом. Увидев его первый раз, гуляя под стенами величественного объекта, не сразу угадываешь, что это новодел.

Построенный в начале XXI века с башенками, гаргульями, грифонами, драконами и сложной лепниной, замок перебрасывает туристов в эпоху Средневековья, как будто перед взором предстает старинная крепость. Но история его создания более прозаична – в 2004 году бизнесмен Олег Кузичкин решил создать на берегу Волги аквапарк с большим бассейном. Проект был завершен к 2006 году, но возникла идея вокруг аквакомплекса построить гостиницу. Так появился проект стилизованного замка, который, вероятно, весьма сильно увлек его создателей при воплощении. Кстати, работы по обустройству площадки замка продолжаются до сегодняшнего дня. В будущем это место станет роскошным отелем. Смогут ли туристы толпами ходить под окнами, пока остается загадкой. Но главное, что сейчас это место – сплошная фотозона.

Вернемся же к ансамблю. Снаружи замок выглядит так, будто его строили на протяжении столетий. Для этого даже специально «состаривали» отделку фасада. Удивляют скульптуры вокруг строения: здесь и Беовульф из англосаксонского эпоса, и рыцари Круглого стола Персиваль и Галахад, а также можно найти короля Артура с королевой Гвиневрой, сэра Ланселота и злодея Мордреда.

Чтобы не раскрывать все карты замка, не будем рассказывать, почему он получил такое название – Гарибальди.

Европейская набережная

Йошкар-Ола у многих ассоциируется с европейским городом, и неспроста. Прибыв в город, можно прогуляться по набережной с «пряничными домиками», увидеть памятник известному голландскому художнику Рембрандту и семье Медичи. Там же есть кукольный театр, похожий на замок Нойшванштайн в Баварии, площадь, напоминающая Сан-Марко, и здание в стиле дворца Дожей. Здания здесь строили и во в фламандском стиле: они имеют закрытые фасады, украшенные башенки, шпили, орнаменты, а также арочное оформление окон. Такие изыски были популярны в Европе в Средние века. Среди построек можно встретить и те, которые вдохновлены римским и византийским архитектурными стилями.

На набережной Брюгге в столице Марий Эл можно увидеть архитектурные ансамбли, стилизованные под разные страны и эпохи. Эти постройки появились в городе в XXI веке и изменили его облик, превратив Йошкар-Олу в один из уникальных и удивительных городов России.

Человек, который построил «свою Европу» в республике, – ее глава до 2017 года Леонид Маркелов, ныне отбывающий в колонии наказание за взятку. За такое преображение провинциального городка ему благодарны не все жители, однако противоположного мнения придерживаются туристы.