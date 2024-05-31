Пять необычных озер России

Помимо Байкала в России есть и другие озера, которые стоит посмотреть, рассказали "РГ" в компании "Яндекс.Путешествия".

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Один из таких водоемов - соленое озеро Бурлинское с белоснежными берегами. Оно находится в Алтайском крае. Здесь не так много туристов, как на Байкале, и можно разбить палатку на самом побережье. В жаркое время озеро становится розовым, из-за этого его можно сравнить с пастельными тонами Хаяо Миядзаки. С XVIII века из этого неглубокого водоема добывают поваренную соль - грузовой поезд ежедневно собирает ее со дна и везет в ближайший прибрежный поселок Бурсоль.

Добраться до этого озера проще из Барнаула или Новосибирска. Дорога на машине займет 7-7,5 часа. На общественном транспорте можно доехать до Славгорода, расположенного в 34 км от озера. Если воспользоваться железнодорожным транспортом, то за 6 часов получится добраться из Барнаула в Славгород, а дальше - на автобусе за полчаса-час - до берега.

Еще одно удивительное озеро в топе "Яндекс.Путешествий" - Тургояк. Оно располагается в горах на южном Урале. Это чистейший водоем близ национального парка "Таганай". Тургояк иногда называют "младшим братом" Байкала или просто "уральским Байкалом". Оно постоянно входит в рейтинги самых чистых озер России. В отличие от Бурлинского озера, Тургояк очень глубокий водоем. Здесь есть пляжи, базы отдыха, стоянки для палаток, а еще можно арендовать яхту для рыбалки.

Чтобы сюда добраться, рекомендуется сесть на поезд из Челябинска в ближайший к Тургояку город Миасс. От ж/д станции города Миасс ориентировочно за 40 минут можно доехать на автобусе до Тургояка (остановка "Поворот").

Водоем, который также заслуживает внимания - соленое озеро Баскунчак в Астраханской области. Даже находиться и дышать воздухом здесь будет очень полезно - в озере добывают соль. Настоящий "марсианский" пейзаж озера меняется в цвете в зависимости от времени суток: от лазурного до чёрного. Путешествовать пешком или ездить на горном велосипеде здесь тоже можно: около Баскунчака, в заповеднике, есть "поющие скалы" и карстовые пещеры.

Озеро Баскунчак. Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Добраться до этих мест можно из Астрахани на поезде до Верхнего Баскунчака. Оттуда лучше доехать в соседний поселок Нижний Баскунчак: помогут в этом маршрутки-"внедорожники", которые обычно стоят на улице Железнодорожная. В самом Нижнем Баскунчаке можно поселиться в санатории с грязелечебницей, посетить пляж и заняться хайкингом в заповеднике Большое Богдо.

Совместить пляжный и активный отдых можно на берегах озера Зюраткуль, расположенного близ Челябинска. Порой его называют самым высокогорным озером на Урале. Вода в нем не прогревается до августа, но зато оно богато рыбой. От него можно прогуляться на одноименный хребет, где сегодня проложена специальная экотропа. Для погружения в атмосферу дикой природы можно заселиться в эко-парке или поставить свою палатку на самом берегу горного озера.

Доехать лучше всего сюда из Челябинска. От автовокзала "Южные ворота" (Синегорье) и автостанции "Южная" ежедневно ходят автобусы в город Сатка. Время в пути составит примерно 4 часа.

И, наконец, пятое озеро, которое подойдет, скорее экстремалам - это окруженное горами и скалами озеро среднего Урала Аракуль. Оно находится у подножия Аракульского Шихана, большого гранитного массива со скалами на вершинах, куда ведут тропы. Прекрасные пляжи и обилие рыбы в озере дополняются горной цепью и древними стоянками. Экосистема популярна для любителей активного отдыха: скалы могут заинтересовать альпинистов, а водоем - любителей подводной охоты.

До озера Аракуль можно добраться своим ходом. Для этого потребуется проехать на пригородном поезде "Челябинск - Верхний Уфалей" до города Силач. Оттуда к Аракулю лучше всего подойти пешком.