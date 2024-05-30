ФПЛК разработала экскурсии в города Подмосковья и не только

Наступает лето, и у компании ФПЛК есть по такому случаю готовые туры выходного дня. Вы увидите древние кремли, церкви и улицы, современные арт-пространства и музеи, попробуете гастрономические бренды разных городов, рассказывает пресс-служба компании.

© Вести Подмосковья

До места назначения довезут поезда, а дальше — опытный гид покажет все достопримечательности и откроет тайны города. Так, в Сергиев Посад специалисты компании предлагают добраться на экспрессе с Ярославского вокзала, поезд отправится в 9:22.. Там гости увидят Троице-Сергиеву Лавру, музей «Посадская матрешка» и Сергиевскую кухмистерскую.

В Коломне предлагают прогуляться по старинным улицам, посмотреть музей-резиденцию «Арткоммуналка», музей «Тайны коломенской медовуши» и, конечно, арт-квартал «Паттефонка». Отправиться в Коломеу можно на фирменном экспрессе с Казанского вокзала в 9:30.

В Дмитрове предлагают посмотреть знаменитый Дмитровский кремль и Дмитровский мужской монастырь , а также музей Кропоткина и музей лягушки. В Дмитров поезд «Стандарт+» отправляется с Савеловского вокзала в 8 :52.