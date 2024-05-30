Участники опросов «Вот это Москва!» оставили более 700 тысяч предложений

Серия опросов «Вот это Москва!» проекта «Активный гражданин» и сервиса Russpass, посвящённых достопримечательностям столицы, собрала уже свыше 700 тыс. предложений москвичей.

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Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Заместитель мэра Наталья Сергунина напомнила, что с 16 мая горожане предлагают места, которые, по их мнению, следует включить в прогулочные маршруты для разных категорий туристов.

Так, по её словам, путешественникам с детьми рекомендуют посетить ВДНХ, Московский планетарий и цирк на Цветном бульваре. А любителям спорта советуют испытать олимпийскую велотрассу в Крылатском, прокатиться на канатной дороге и посетить стадион «Москвич» в Текстильщиках.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в исследованиях президентской платформы «Россия — страна возможностей» приняли участие порядка 560 тыс. человек за шесть лет.