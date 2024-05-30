Маршрут на выходные — Сергиев Посад: что посмотреть, где жить и где есть

Добро пожаловать в подмосковный Сергиев Посад, который с 1930 по 1991 год именовали Загорском в честь революционера Владимира Загорского. Как бы то ни было, знаменит город больше тем, что здесь находится Троице-Сергиева лавра. Монастырь известен настолько, что посетить его приезжают люди со всего мира! Забавно, что до пандемии китайских туристов в городе было больше, чем российских.

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Что посмотреть

Свято-Троицкая Сергиева лавра

Монастырь основан в XIV веке Сергием Радонежским, чьи мощи покоятся в обители и считаются чудотворными. Известен случай 1909 года, когда в лавру приехала молодая крестьянка, у которой на собственной свадьбе отнялись ноги. В течение месяца девушка каждый день проползала на коленях до гробницы преподобного и в итоге пошла! Ну и нельзя не вспомнить более знаменитых людей, посещавших монастырь. Здесь крестили Ивана Грозного, скрывался от бунта Петр I, творил Андрей Рублев, Елизавета I пешком приходила в монастырь на богомолье.

Сергиево-Посадский историко-художественный музей

Музей-заповедник занимает 4 исторических здания, поэтому объять всю коллекцию из 200 тысяч экспонатов за раз будет проблематично. Советуем выбрать выставку по интересу. В ризнице понравится поклонникам церковного искусства, в главном корпусе точно найдут себе занятие по вкусу любители живописи. В конном дворе можно увидеть археологические находки, старинные костюмы и предметы быта, а в краеведческом корпусе — познакомиться с историей края.

Необычные музеи

В начале XX века Сергиев Посад называли игрушечной столицей России: в городе было 30 артелей по производству деревянных игрушек. Так почему бы и сегодня не заскочить на фабрику матрешек и не научиться росписи круглобоких красавиц? А помните деревянную игрушку в виде кузнеца и медведя, которые по очереди бьют молотом по наковальне? Такие делают на Богородской фабрике художественной резьбы по дереву, где тоже интересно побывать. А завершим ностальгический маршрут в Музее советского детства.

Гефсиманский скит

До скита, который является подворьем лавры, доезжают немногие, а зря. Всего 10 минут от центра города — и вы в уединенном месте с умиротворяющей атмосферой. Вокруг сад, некрополь, собор с колокольней, а под землей — пещеры, в которых обустроены церкви, часовни и монашеские кельи. Первую «комнату» вырыл для себя юродивый Филиппушка в середине XIX века, а потом появились пещеры и для других затворников.

Усадьба «Абрамцево»

История построенной в XVIII веке усадьбы неразрывно связана с искусством. Началось все с Сергея Аксакова: в 1840-е он приобрел поместье, а потом написал здесь сказку «Аленький цветочек». Вдохновила усадьба и друга Аксакова писателя Ивана Тургенева, который изобразил ее в «Дворянском гнезде». Спустя 30 лет владельцем поместья стал меценат Савва Мамонтов, и началась эпоха художников. Виктор Васнецов писал здесь «Аленушку» и «Трех богатырей», а Валентин Серов — «Девочку с персиками».

Этнопарк «Кочевник»

Монгольские и тюркские юрты, чукотская яранга, ненецкие чумы — в комплексе можно познакомиться с культурой и бытом кочевых народов. Также на территории находится зоодвор, где обитают монгольские яки, ослик, олень, барашки с овечками и аляскинские маламуты. Однако гордость парка — 14 калмыцких двугорбых верблюдов, которые не прочь покатать на себе гостей. Еще здесь обучают стрельбе из лука и метанию сулиц.

Усадьба «Мураново»

Деревянный особняк серо-дымчатого цвета с красно-кирпичными вставками и башенкой сразу приковывает внимание. Это главный дом усадьбы «Мураново», последними владельцами которой были Федор Тютчев и его потомки. Стоит ли говорить, что в интерьерах постарались сохранить все так, как было при жизни поэта и его семьи. К сожалению, в 2006 году в дом ударила молния. Реконструкция после пожара длилась почти 10 лет (благо библиотеку и большую часть экспонатов удалось спасти).

Где поесть

«Русский дворик»

Погружаемся в атмосферу дворянского гнезда, где интерьеры выдержаны в стиле позднего классицизма. Каждый раздел меню вспоминает то или иное произведение, среди которых «Евгений Онегин» и «Мертвые души». А блюда заставляют оценить русскую кухню по достоинству. Как вам студень из говяжьих хвостов, оливье с раками, похлебка в буханке и томленые мозговые косточки?

«Ландау»

Кофе из пробирки, наночебуреки и картофельные решетки — занимательные опыты проводят в кафе, которое стилизовано под научную лабораторию 1950-х годов. Для лучшего погружения везде книги на заданную тему, старинная медицинская картотека, амперметры и вольтметры, колбы и мензурки. Вместо ложки вам выдадут медицинский шпатель, а из графина с морсом или лимонадом непременно «польется» дым.

«Сергиевская кухмистерская»

Как насчет попробовать блюда, приготовленные по рецептам из популярных в начале XX века кулинарных книг? Каша гороховая томится с грибами или утиным ристом, а полба готовится с бараниной и опятами либо с овощной зажаркой. Согласитесь, не самые мейнстримовые блюда сейчас, зато век назад они пользовались большим спросом. В качестве десерта — мастер-класс по приготовлению карамелек-ландринов из патоки.

Где остановиться

«Трикотажка дом»

«Ажур», «Велюр», «Плюш» — номера с функциональными антресолями в мини-гостинице оформлены местными дизайнерами. Также есть комфортные и очень просторные капсулы, в каждой присутствует рабочая зона. В отеле, который расположился на территории бывшей трикотажной фабрики, также есть общий обеденный холл и спортзал для йоги.

«Дубровский»

Массивная винтажная мебель, хрустальные люстры, старинные статуэтки, изящный камин — после насыщенных прогулок в такой обстановке отдохнуть особенно приятно. Помимо лаконичных стандартных номеров в бутик-отеле также есть тематические — с восточным, русским, китайским или русским колоритом.

«Глушь»

Здесь вас встретит Тефтеля. Любимый французский бульдог хозяев экофермы проведет экскурсию по окруженной лесом поляне, где расположились А-образные домики для гостей, декорированные в скандинавском стиле. На крыльце каждого номера — горячая купель Фурако. Чем еще заняться в такой глуши? Поиграть в настольные игры, познакомиться с местными курочками и расслабиться у костра.