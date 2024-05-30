Туристическая активность в Татарстане вырастет благодаря саммиту БРИКС

Ожидается, что в 2024 году туристическая активность в Татарстане вырастет. Этому будет способствовать проведение саммита БРИКС.

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Такие ожидания основаны на данных от Центробанка России, которые приводятся в отчете "О региональной экономике". В документе подчеркивается, что путешествия с деловой целью вносят значительный вклад в развитие внутреннего туризма. Интенсивность внутреннего туризма подстегивается активным расширением событийного туризма

Растущий внутренний туризм также способствует развитию водного пассажирского транспорта. В Европейской части России активно расширяется речное сообщение, в частности в Поволжье. В мае 2024 года в Татарстане появились регулярные пассажирские перевозки на судах "Метеор" в центры соседних регионов.

По прогнозу Минэкономразвития России, общий турпоток в 2024-м должен вырасти на 8,6% г/г, до 84 млн человек. Ожидается, что внутренний туризм в Южном макрорегионе вырастет на 6% г/г. В основном это произойдет благодаря увеличению туристических поездок в Крым, Краснодарский и Ставропольский края. По состоянию на середину мая средний уровень бронирования средств размещения на июль — август 2024 года в этом макрорегионе находится вблизи 60%, что на 5 п.п. выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Напомним, Казань вошла в топ городов для деловых поездок. В 2023 году количество командировок по стране выросло на 17,9% по сравнению с годом ранее, но пока не достигло уровня допандемийного периода.