В Крыму к курортному сезону готовят 340 пляжей

340 пляжей в Крыму готовят к началу высокого курортного сезона. Большинство из них уже прошли проверку дна и прошли работы по обеспечению безопасности и улучшению условий. На некоторых пляжах подготовка еще не завершена из-за неблагоприятных погодных условий в мае. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства

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Наибольшее количество пляжей будет открыто в Алуште (78), Ялте (69), Евпатории (68) и Феодосии (52). Руководители администраций и их заместители, отвечающие за подготовку туристической инфраструктуры, проводят контрольные проверки пляжей.

Министерство курортов и туризма Крыма также осуществляет мониторинг и консультирует посетителей пляжей по вопросам подготовки к открытию сезона.