В Крыму сменился министр курортов и туризма

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что региональный министр курортов и туризма Вадим Волченко отправлен в отставку. На его место в рамках политики «ротации кадров» теперь назначен Сергей Ганзий, занимавший до этого пост замначальника организационного управления аппарата Госсовета Крыма. Волченко занимал свой пост в течение последних шести лет, и, как пишет издание «Аргументы и факты», чиновник был на этой должности «человеком на своём месте».

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29 мая на последнем заседании правительства, на котором присутствовал Волченко, обсуждался вопрос безопасности отдыхающих в Крыму в связи с продолжающимися боевыми действиями.

Также вместе с Волченко ушел в отставку и министр ЖКХ Крыма Олег Донец.

Бизнесмены в Петербурге сообщили об острой нехватке рабочих рук.

24 мая сообщалось, что в Калмыкии может активно начать развиваться туристическая сфера.