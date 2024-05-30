Россияне меняют отношение к санаторно-курортной отрасли

Санаторно-курортная отрасль является уникальной структурой в системе здравоохранения, отметила 30 мая вице-спикер Совфеда Инна Святенко в рамках X Международного конгресса «Санаторно-курортное лечение» на ВДНХ.

Как сообщает пресс-служба палаты регионов, гости конгресса ознакомились с достижениями санаторно-курортной отрасли, осмотрели выставку медицинского оборудования и специализированных изделий.

Святенко подчеркнула важность соответствия услуг в этой сфере потребностям различных возрастных групп. По ее словам, молодым интересны антистрессовые программы, курсы детокса, лечение заболеваний ЖКТ.

«Для людей постарше востребованы программы лечения болезней опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, — продолжила сенатор. — Для семей с детьми в приоритете укрепление иммунитета и профилактика простудных заболеваний».

Необходимо совершенствовать профессиональные навыки специалистов лечебно-оздоровительных комплексов, использовать современные технологии и готовить квалифицированные кадры с учетом дальнейшего развития отрасли, уверена вице-спикер палаты.

Как отметила зампред Комитета Совфеда по социальной политике Оксана Хлякина, у россиян меняется мировоззрение о том, что санаторий — это что-то из «советского наследия» с соответствующим уровнем инфраструктуры и сервиса. «Наиболее популярные здравницы загружены практически на 100 процентов. По мере улучшения качества предложения и появления новых современных объектов можно будет ожидать дальнейший рост отрасли», — подчеркнула сенатор.

Для этого необходимо активизировать работу по реализации проектов государственно-частного партнерства в данной сфере.