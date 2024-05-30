В Карелии дефицит поваров и пекарей перед туристическим сезоном

Рекрутинговый портал hh.ru сообщает, что перед летним сезоном отпусков в Карелии на 32% вырос спрос на сотрудников в сфере туризма и общественного питания. На сайте только за прошедшую неделю было опубликовано более двух сотен новых вакансий.

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Треть объявлений касается найма поваров и пекарей. Следом по популярности идут вакансии администраторов заведений общепита. Также сейчас заведениям не хватает официантов и уборщиков. Эксперты заявляют, что за месяц в среднем зарплаты на этих вакансиях выросли на треть и теперь составляют примерно 44 тысячи рублей. Минимальная же зарплата в отрасли Карелии выросла на 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье набирает популярность промышленный туризм.

15 мая стало известно о первом в Карелии в этом году нападении клеща, после которого житель заразился болезнью Лайма.