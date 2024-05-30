В туристический кластер в Петербурге вложат 410 млрд рублей

В пресс-службе госкорпорации «Туризм.РФ» сообщили, что мастер-план курорта «Санкт-Петербург марина», который построят на месте бывшей промышленной площадки «Горская», должен быть подготовлен не позже начала октября. Несколько объектов туристической инфраструктуры планируют начать строить в Приморском районе Петербурга не ранее 2025 года, а завершать строительство к 2030 году.

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Предполагаемый туристический кластер расположится на территории 160 гектаров и ежегодно сможет принимать до 1,3 миллиона туристов. Всего же постройка этого кластера оценивается в 219 млрд рублей, 165 из которых инвестирует частный бизнес.

Этот проект реализуется в рамках президентской программы по созданию в России до 2030 года десяти круглогодичных курортов. В случае «Санкт-Петербург марина» будет построен современный каток, парк и многое другое.

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