Металлургический комбинат стал лидером промышленного туризма в России

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал лидером рейтинга промышленного туризма в России. По данным делового портала «Управление производством», предприятие заняло первое место по числу туристов в 2023 году. Комбинат одержал победу как в общем зачете, так и в отдельных номинациях — «Профориентационный туризм» и «Туры для специалистов».

«Мы видим, что турпоток на предприятие с каждым годом растет. Промышленный туризм сегодня — это уже не просто важный инструмент продвижения бренда компаний и социально-экономического развития территорий их присутствия. Промтуризм сейчас — это новая политика открытости бизнеса, новая философия современных промышленных предприятий, помогающая выстраивать прозрачные, взаимовыгодные отношения с различными аудиториями на региональном, федеральном и международном уровне», — отметила руководитель центра компетенций по развитию промышленного туризма ПАО «ММК» Мария Пушкарская.

В 2023 году промышленную площадку ПАО «ММК» посетили 13 667 человек, среди которых более 8,5 тысяч школьников и студентов, а также около 2,3 тысяч специалистов. Молодежь посещает комбинат для профориентации, а эксперты — для ознакомления с производственным опытом. С 2018 года, когда компания открыла двери для туристов, промплощадку посетили более 47 тысяч гостей, из них свыше 17 тысяч — дети от 6 до 14 лет.

Особое внимание на комбинате уделяют гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Год назад специально для них был запущен маршрут «Открытая металлургия», организованный в полном соответствии с принципами доступной среды. Также в прошлом году был открыт маршрут «Первые в Магнитке», который включает посещение знаковых достопримечательностей города и промышленных площадок ММК и агрокомпании СИТНО.

За последние два года комбинат принял более 50 делегаций различных компаний, приехавших изучить процесс организации экскурсий на производство. В 2021 и 2024 годах компания провела всероссийские форумы по промышленному туризму и вовлечена в работу всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность». Специалисты ММК выступают экспертами при отборе регионов для программы и делятся своим опытом в телеэфире.