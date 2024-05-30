Тюменская область ждет более миллиона туристов в летний сезон

«Ожидаемый туристический поток в регион за летний период составляет более 1 млн гостей», – сообщает ТАСС со ссылкой на департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области. Однако на этих показателях тюменские власти не планируют останавливаться.

Уже к 2030 году ожидается увеличение турпотока в два раза. Гости из других частей страны приезжают в Тюменскую область не только летом. В новогодние праздники только на горячие источники приехали 70 тысяч туристов.

Всего за выходные в регионе отдохнули более 200 тысяч гостей. Один из способов привлечения туристов в Тюменскую область – масштабные события. В этом году традиционно пройдет фестиваль «Лето в Тобольскам Кремле».

Его откроет концерт-спектакль, в котором сыграет Сергей Бурунов.