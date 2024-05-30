В Крыму пересчитали пляжи, готовые принимать летом туристов

340 пляжей в Крыму готовятся принять отдыхающих. Список мест для загара и купания сегодня выложили на официальном сайте правительства республики.

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Больше всего пляжей в Алуште – там подготовили 78 локаций. Чуть меньше в популярной у туристов Ялте – 69 мест. 68 территорий для отдыха работает в Евпатории и 52 – в Феодосии. Там уже обследовали дно и проверили безопасность воды.

В туристических районах полуострова большинство пляжей бесплатные, но есть и те, за вход куда нужно заплатить. Чаще всего за этими территориями следят местные отели и базы отдыха. Стоимость входа в такие места варьируется в районе 100–1000 руб. Отдыхающим предлагают арендовать лежак и зонтик за 100–500 руб., а на некоторых площадках в городах есть кафе, в которых можно полноценно пообедать или выпить лимонад.

В правительстве сообщили, что без пляжей не остался ни один регион республики. Основная их часть сосредоточена на юге и юго-западе, куда чаще всего отправляются туристы. В западной части полуострова мест для загара меньше. В черноморском районе их восемь, а в Сакском – три.

В Совфеде надеются, что спада турпотока в Крыму в этом году не будет. Представитель республики Сергей Цеков уверен, что отдыхать на полуострове не более опасно, чем в любом другом регионе России. Туристы, судя по поведению, с ним согласны – к концу мая забронировано 45% номеров в отелях курорта.