В августе через Сарапул пройдёт самый длинный теплоходный круиз России
Сарапул. Удмуртия. В конце лета через Сарапул пройдет самый длинный теплоходный круиз в России. Об этом сообщает министерство по туризму Удмуртии.
30 августа у берега остановится теплоход «Николай Некрасов», который за 30 дней посетит 30 городов России.
А в июне в Сарапуле ждут 29 речных пассажирских судов.
У причала города в первый месяц лета можно будет увидеть в том числе четырехпалубные теплоходы «Кронштадт», «Василий Суриков», «Виссарион Белинский» и «Николай Карамзин».
Напомним, что в этом сезоне в городе ждут не меньше 160 теплоходов и более 30 тыс. речных туристов.