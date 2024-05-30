В августе через Сарапул пройдёт самый длинный теплоходный круиз России

Сарапул. Удмуртия. В конце лета через Сарапул пройдет самый длинный теплоходный круиз в России. Об этом сообщает министерство по туризму Удмуртии.

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30 августа у берега остановится теплоход «Николай Некрасов», который за 30 дней посетит 30 городов России.

А в июне в Сарапуле ждут 29 речных пассажирских судов.

У причала города в первый месяц лета можно будет увидеть в том числе четырехпалубные теплоходы «Кронштадт», «Василий Суриков», «Виссарион Белинский» и «Николай Карамзин».

Напомним, что в этом сезоне в городе ждут не меньше 160 теплоходов и более 30 тыс. речных туристов.