В Челябинской области число туристов увеличилось на треть

В Челябинской области туристический поток за два года увеличился на 34%. О подведении итогов 2023 года в сравнении с 2021 годом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

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«За прошедший 2023 год количество туристов в гостиницах и других коллективных средствах размещения составило 1,4 миллиона человек, что на 34% больше, чем в 2021 году. Разница с показателями 2022 года составила 14%», — сообщили в КСП.

Увеличилось и количество ночевок в гостиницах. Показатель проведенных суток увеличился с 2021 года на 23% и с 2022 года на 2%, составив 5,4 миллиона единиц. По итогам 2023 года в регионе находится 556 средств размещения туристов или более 20 тысяч номеров и апартаментов. Показатель за два года стал выше на 5%.