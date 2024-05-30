В Кремле не видят опасности для потока туристов в Краснодарский край

Власти не видят опасности для потока туристов в Краснодарский край на фоне атак со стороны Украины. Об этом 30 мая заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Сегодня утром над регионом сбили пять беспилотников Киева. Обломки одного из дронов повредили трансформаторную подстанцию в Темрюкском районе. Обошлось без пострадавших.

По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, туристы уже начали прибывать на Кубань, и поток достаточно высокий. Краснодарский край остается популярным у россиян круглый год, отметил Песков.

«Сейчас мы такой опасности [для турпотока] не видим», — отметил он.

Как писала «Парламентская газета», в ночь 19 мая над Кубанью перехватили 57 украинских БПЛА. Накануне один вражеский аппарат уничтожили над Армавиром. Травм никто не получил, разрушений также не зафиксировали.