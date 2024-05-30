На Урале будут развивать дорожную сеть вкупе с объектами для туристов

Проект "Дороги Южного Урала - вкусно и культурно", запущенный в области с участием министерства культуры региона, управления Росавтодора и энтузиастов от кулинарии, касается разных, мало сочетаемых, на первый взгляд, сфер. Тем не менее его участники заявляют о накопительном эффекте идеи, способной по-новому раскрыть культурную жизнь области и… помочь модернизации транспортных артерий, дорожной инфраструктуры.

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Повести Белкина

Облик Алексея Белкина, одного из участников этого проекта, стилизован под старину: красная рубаха с черным передником, хромовые сапоги. В таком виде он и встречает гостей у своей заимки в Красном Поле, где весь антураж прямо-таки заточен на патриархальность. Эта цитадель исторических вкусов напоминает, скорее, таежный угол: изгородь из бревен, вход в виде ворот с опорами из вековых лиственниц, навесом из необработанных досок, на коньке которого несколько скворечников. Хозяин мимоходом рассказывает: вот на улице вялятся цесарки - один из ингредиентов пирога казака Степанова из станицы Долгодеревенской. Да лисы шалить стали, объели одну.

На хуторе есть баня, конюшня, постоялый двор и… исторический музей, что, на первый взгляд, кажется странным. Однако Алексей не просто кулинар, скорее повар-традиционалист, историк еды. Старые рецепты, как рассказывает сам, собирает со школьной скамьи. Но, когда это занятие сравнивают с созданием аутентичной пищи, возражает.

- Просто возрождаем народную кухню. Положено бросать в суп три щепотки соли - делаем так, ничего не пытаясь улучшать. В этом и смысл - вернуться к истокам, своему генотипу, - проясняет для тех, кто не понимает.

В любом баре или кафе теперь - итальянская паста, пицца, салат "Цезарь" и т. д. Эта фри-культура, говорит Белкин, и привела к утрате самобытности, а вместе с нею - привычки к рациональному питанию. Настолько, что впору замещать импорт и в этой сфере.

Помимо стремления быстрее добраться из одного пункта в другой магистраль должна притягивать путешественников еще и новыми смыслами

- Мы едим, чтобы насытиться, ожидая от желудка сигнала - достаточно. Прежде же соотносили рацион с энергией, которая необходима, чтобы осилить работу. Пошла девушка на пляски - не станет наворачивать тарелку пельменей, выберет "огородницу" овощную. В этом и есть основа здорового питания - отфильтрованные временем пищевые раскладки, - делится он мудростью веков.

Не удивительно, что в хозяйстве Алексея одна из самых заметных построек - изба-столовая, устланная домоткаными коврами, с печью, полатями, поскрипывающими деревянными полами. Это помещение называет трапезной или трактиром. Здесь очень атмосферная обстановка. Свечные люстры на кованом ободе, открытые полки с посудой, одежда на бревенчатых стенах - частная вселенная, где гостей окунают в родное прошлое.

Поехали - поели

Впрочем, называть домоседом Белкина тоже не годится. Свое жизненное кредо он сформулировал так: в первую очередь не прибыль, а насыщение людей исторической информацией. Но как это сделать без широкой аудитории? Поэтому еще до пандемии с единомышленниками стал пропагандировать русскую кухню по всему свету. Приезжал, вспоминает, в отели и гостиницы, предлагал научить готовке традиционных блюд. Нашего туриста, поясняет, уже через неделю закордонной кормежки тянет на борщ да пельмени. Вот и старался, чтобы путешествующие соотечественники вспоминали родину не только по фотографиям, но и почувствовали ее вкус.

Следуя своим принципам, взялся за книгу о феномене национальной еды. Совместно с одним из федеральных СМИ издал ее, а после решил наложить гастрономическую карту прошлых лет на дорожную - разработать историко-кулинарный экскурс по старинному почтовому пути царской России, бывшему Екатерининскому тракту. На месте трактира между селами Малый и Большой Куяш и на кулинарном стане у перепутья дорог на Екатеринбург и Касли сам попотчевал желающих: капустой с тертой грушей, салом на березовом соке, расстегаями с томленным в печи бульоном на лине, щуке и окуне, блинами на ряженке с казачьим яблочным самоварным чаем.

Когда Белкин описывает эту ретропродукцию, даже у сытых слушателей текут слюнки. Это ли не показатель того, что идея реализуема? Потому на его активность обратили внимание в областном министерстве культуры, ведь кухня - это проявление народных традиций, а те, в свою очередь, часть культуры.

Деятельность предпринимателя вписалась в логику культурных событий региона - фестивалей, выставок, смотров и конкурсов, коих на Южном Урале ежегодно проходит более трех сотен. Но инициаторы решили пойти дальше.

- Нам показалось интересным совместить календарь мероприятий, особенно в преддверии лета, не только с гастрономией, но и с хорошими дорогами, по которым легче добраться до мест проведения этих событий. Так родилась идея нового формата фестивальных поездок, - поясняет представитель регионального минкульта Ольга Озерская.

Увидели в таком союзе перспективы для себя и челябинские дорожники.

- Наш принцип сводится к формуле "Дорога как услуга", а это не только качественный асфальт и ровное полотно. Помимо стремления быстрее добраться из одного пункта в другой магистраль должна притягивать путешественников еще и новыми смыслами, - раскрывает подоплеку вовлеченности в совместный проект заместитель главного инженера регионального управления автодорог Валерий Поспелов.

Когда за пассажира приходится конкурировать с РЖД и воздушным флотом, трафик движения становится одной из важных экономических категорий. Планы дорожных работ верстаются исходя из интенсивности транспортного потока. Проще говоря, есть спрос пользователей, который выражается в количестве перемещений на колесах, - под него возводится инфраструктура.

Так, к примеру, было с расширением участка трассы М-5 на подъезде к Екатеринбургу. Несколько лет назад здесь ликвидировали двухполосное "бутылочное горлышко", постоянно тормозившее поток машин, сделав четырехполоску с освещением, знаками, остановками. Пропускная способность выросла, а аварийность, напротив, снизилась на 30 процентов. Уменьшились и тяжкие ДТП.

Получается, туристические объекты тоже способны влиять на характеристики транспортных потоков и потенциально на инфраструктуру. В этом, собственно, и смысл коллаборации турбизнеса и дорожников.

Один не воин

В 2020-2021 годах, во время пандемии, междугородный трафик был не самым высоким: по показаниям датчиков на 20-м километре трассы Челябинск-Екатеринбург (в районе своротки на село Долгодеревенское) ежесуточный максимум проезжающих машин фиксировали в пределах 29-30 тысяч. Год спустя он вырос до 39 тысяч, сейчас - до 40. Но, по прогнозам дорожников, реализация программ в области культуры, активизирующих внутренний туризм, станет подспорьем для новых проектов модернизации и реконструкции дорог.

- Мы видим, как развивается внутренний туризм, а с 2025 года возможен еще больший подъем. Конечно, трудно выделить в общем потоке тех, кто едет по работе, а кто - ради досуга, хочет взглянуть на достопримечательности или вкусно пообедать. Но последний сегмент в целом способен обеспечить прибавку еще в 5-10 тысяч автомобилей в сутки, - считает Поспелов.

Основными пользователями федеральных трасс пока по-прежнему остаются большегрузы - дальнобойщики. Хотя отпускники и путешественники тоже переориентируются на "потребление" собственных дорог с учетом внешнеполитических реалий, сложностей с выездом за границу. Значит, можно ожидать и прибавки к трафику легковых авто.

Эта тенденция, отмечают аналитики, потребует масштабирования целей движения - чтобы людям было куда ехать и зачем. И в реализации таких программ без участия бизнеса не обойтись.

В частности, у гастрономического туризма на Южном Урале, утверждают специалисты, хорошие перспективы. Достойные внимания рестораны, пропагандирующие традиционную кухню и развивающие собственную, индивидуальную, есть не только в Челябинске, но и в Миассе, Аше, Магнитогорске и других городах. К тому же область многонациональная, что лишь увеличивает богатство и разнообразие выбора.

Конечно, не вся информация о таких объектах еще собрана и систематизирована. Но окном в мир вкусов может послужить мобильное приложение для пользователей, в том числе из других городов. Чтобы прилетевший в командировку столичный житель, к примеру, смог без труда найти нужную ему кухню в Сети: c адресом, маршрутом, возможностью заказать столик и сами блюда. Для этого недостаточно просто выложить в интернет дежурное меню. Приложение должно быть живым организмом, готовым к коммуникации, диалогу с потенциальным клиентом. Реализация такого проекта - небыстрое дело, и это тоже проблема: малый бизнес обычно не хочет задерживаться на одном этапе. Но в помощь ему гранты, сопровождение центра "Мой бизнес" с программами акселерации.

У главы областного министерства культуры Алексея Бетехтина в части развития гастрономического туризма тоже вполне оптимистичные ожидания.