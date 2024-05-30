Детский отдых помогут организовать более 600 тысяч человек

В России расширяется сеть образовательных центров для талантливых школьников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

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- В 2024 году, помимо "Красной гвоздики" в Запорожской области, ребят примет еще один филиал "Артека" - "Корсунь" в Севастополе. Впервые начнут свою работу центр воспитательных технологий "Маяк" в лагере "Океан" и летний палаточный лагерь "Рубеж" в "Смене". Оба лагеря имеют военно-патриотическую направленность, - рассказал министр. - Продолжается работа над созданием Всероссийского центра "Печоры" в Псковской области.

Сергец Кравцов подчеркнул, что ежегодно во время проведения летней оздоровительной кампании отдельный акцент делается на обеспечении безопасности детей.

- В этом году увеличено финансирование детского отдыха со стороны субъектов Российской Федерации. По сравнению с прошлым годом оно выросло на 8 миллиардов рублей, - уточнил Кравцов. - Всего в организации летней кампании будет задействовано более 600 тысяч человек, причем 300 тысяч из них - педагоги, а 66 тысяч - вожатые.

Во многих лагерях сегодня есть свои программы воспитания. А в этом году особенное внимание будет уделено мероприятиям, посвященным Году семьи, юбилею Пушкина и освобождению Ленинграда от фашистских захватчиков. Пройдут тематические дни Российского движения детей и молодежи "Движение Первых", смены для младших школьников "Содружество Орлят России".