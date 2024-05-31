Между Улан-Удэ и Сочи впервые запустили прямой авиарейс

Первый прямой рейс из Сочи авиакомпании "Ай Флай" прибыл в Улан-Удэ. Об этом сообщил журналистам министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

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"Это историческое событие. Стартует рейс между Улан-Удэ и Сочи. Он очень востребован жителями Бурятии, западной части России", - сказал Гоге.

Борт приземлился в Улан-Удэ 07:15 (02:15 мск). На маршруте задействован самолет Airbus А330-300 в компоновке 345 и 370 кресел эконом-класса.

"Мы впервые принимаем прямой рейс из Сочи и такой большой самолет - это большой вызов для нас. Загрузка хорошая, что говорит о том, что рейс востребован и нужен", - отметил генеральный директор международного аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев.

Рейс по направлению Улан-Удэ - Сочи будет выполняться до середины октября два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. В обратном направлении - по четвергам и воскресеньям. Время в полете - около 7 часов.

"Авиакомпания предлагает пассажирам три тарифа, которые включают бесплатный провоз багажа. На борту пассажирам предоставляется горячее питание, горячие и прохладительные напитки", - добавили в пресс-службе Минтранса Бурятии.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одно из его преимуществ - географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха, это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. В 2018 году по федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" за 4 млрд рублей построена новая взлетно-посадочная полоса, способная принимать такие типы самолетов, как Вoeing 767-300.

В 2023 году аэропорт Байкал обслужил более 715 тыс. пассажиров, рост по сравнению с 2022 годом - 14%. В планах к 2027 году - 1 млн пассажиров.