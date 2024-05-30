Цены на жилье в Сочи вырастут на 10-15% летом

Приближается период отпусков, когда пляжи Черноморского побережья забиты туристами. Может ли в текущем году ситуация поменяться? Речь идет о том, что в последнее время все чаще появляется информация о беспилотниках над Черным морем - по идее, такие новости могут заставить туристов передумать приезжать в регион. Об этом рассказала гендиректор и основатель отелей, член совета по туризму при главе Республики Бурятия Оксана Градова, пишет Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru.

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«В Крыму нет полной нагрузки, но все равно люди едут даже туда, так как сейчас улететь куда-то за границу не все могут себе позволить, а люди хотят к морю. Поэтому Краснодарский край всё равно будет полностью забит», — сказала она.

Эксперт уточнила, что в настоящее время гостиницы Сочи забронированы практически на 80%. Ожидается большой поток туристов. Характерно, что при открытии продаж железнодорожных билетов в течение получаса их уже нет в наличии. Найти билеты на июнь на поезд почти невозможно. На самолеты билеты еще есть, но дорогие, сказала Градова. Летом ожидается и рост цен на жилье – в диапазоне 10-15%.