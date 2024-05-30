Цены на жилье в Сочи вырастут на 10-15% летом
Приближается период отпусков, когда пляжи Черноморского побережья забиты туристами. Может ли в текущем году ситуация поменяться? Речь идет о том, что в последнее время все чаще появляется информация о беспилотниках над Черным морем - по идее, такие новости могут заставить туристов передумать приезжать в регион. Об этом рассказала гендиректор и основатель отелей, член совета по туризму при главе Республики Бурятия Оксана Градова, пишет Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru.
«В Крыму нет полной нагрузки, но все равно люди едут даже туда, так как сейчас улететь куда-то за границу не все могут себе позволить, а люди хотят к морю. Поэтому Краснодарский край всё равно будет полностью забит», — сказала она.
Эксперт уточнила, что в настоящее время гостиницы Сочи забронированы практически на 80%. Ожидается большой поток туристов. Характерно, что при открытии продаж железнодорожных билетов в течение получаса их уже нет в наличии. Найти билеты на июнь на поезд почти невозможно. На самолеты билеты еще есть, но дорогие, сказала Градова. Летом ожидается и рост цен на жилье – в диапазоне 10-15%.