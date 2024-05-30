В МВД предложили посчитать, сколько можно наливать туристам в аэропорту

Министерство внутренних дел предлагает ограничить количество алкоголя, который сможет купить пассажир в магазинах duty free в аэропортах на внутренних перелетах. Их хотят разрешить специальным законопроектом для поддержки компаний после сокращения пассажиропотока на международных направлениях. Сейчас документ рассматривается в Госдуме. Конкретную меру алкоголя для туристов правоохранители не назвали, предложив проработать этот вопрос депутатам.

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Силовики опасаются, что продажа горячительных напитков во внутренних терминалах приведет к увеличению количества авиадебоширов. Чтобы этого не произошло, они считают более правильным разрешить продажу алкоголя в пункте прилета, а не перед вылетом. А если уж и продавать его неподалеку от гейтов, то максимально ограничить возможность употребления. Для этого, например, предлагается упаковывать бутылки в специальные зип-пакеты, которые помешают вскрыть упаковку.

По статистике ведомства, за последние три года было отказано в перевозке 6,3 тыс. авиадебоширов в состоянии алкогольного опьянения. Причем большинство из них уже были сняты с рейса непосредственно после посадки в самолет. Общее количество хулиганств, совершенных в состоянии опьянения на бортах, вдвое больше.

Тему активно обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Некоторые из них думают, что ограничения, предлагаемые ведомством, не решат проблему с авиадебоширами. Также туристы считают необходимым пересмотреть вопросы продажи спиртных напитков в duty free в международных терминалах: «Сейчас и так в зип-пакетах продают, но это не мешает некоторым открыть и влить в себя всё перед вылетом».

Ранее TourDom.ru писал о позиции депутатов, которые полагают, что туристы в аэропорту не будут закупать алкоголь ящиками. В то же время отдельные депутаты хотят разрешить сотрудникам авиакомпаний проводить тестирование на алкоголь перед посадкой пассажиров в самолет.