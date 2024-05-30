Бизнес Петербурга столкнулся с дефицитом кадров накануне туристического сезона

В пресс-службе рекрутингового портала hh.ru сообщили, что в мае бизнесмены опубликовали более 7000 вакансий в туристической сфере, что больше, чем месяцем ранее, на 37%. Особенно активно идет поиск сотрудников общепита. Предложений с вечерним графиком работы и сменами около 4 часов стало больше на треть.

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Ежемесячная зарплата, которую обещают в объявлениях, значительно выросла и составляет сейчас 59 тысяч рублей. Спрос на пекарей и поваров вырос на половину, барменов требуется на 40% больше, чем в апреле.

Ранее сообщалось, что аналогичная ситуация сложилась в Карелии. Там также острая нехватка официантов и поваров.

29 мая сообщалось, что Путин подписал план развития туристической отрасли в разных регионах России.