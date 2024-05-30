В Кисловодске ожидают загрузку санаториев летом на уровне 97%

Загрузка кисловодских санаториев в летний сезон превысит 97%, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

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"В летние месяцы загрузка номерного фонда санаториев Кисловодска достигнет рекордных 97%. Согласно статистике, в прошлом году за аналогичный период здравницы Кисловодска были заполнены на 94%", - сказал Моисеев.

По его словам, почти весь номерной фонд здравниц города уже забронирован до начала осени.