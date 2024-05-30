В Кисловодске ожидают загрузку санаториев летом на уровне 97%

Загрузка кисловодских санаториев в летний сезон превысит 97%, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.
"В летние месяцы загрузка номерного фонда санаториев Кисловодска достигнет рекордных 97%. Согласно статистике, в прошлом году за аналогичный период здравницы Кисловодска были заполнены на 94%", - сказал Моисеев.
По его словам, почти весь номерной фонд здравниц города уже забронирован до начала осени.
"На сегодняшний день Кисловодск - это излюбленное место туристов. Гости курорта выбирают наш город, потому что Кисловодск - это не просто город-курорт, Кисловодск - это философия здоровья. Мы рассказываем нашим гостям, как заботиться о своем теле, правильно питаться, активно двигаться, соблюдать режим дня и стройнеть с удовольствием. А главное, находясь в Кисловодске, наши туристы получают невероятное количество положительных эмоций и пополняют свой багаж знаний в области искусств, архитектуры и многонациональной культуры", - рассказал глава Кисловодска.