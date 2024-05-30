Необычный новый турмаршрут появится в Приморье

Международное судоходство по реке Туманная становится все реальнее, сообщает ИА DEITA.RU.

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В Президиуме Дальневосточного отделения Российской академии наук в ходе международной конференции был представлен судоходный маршрут по реке Туманная на границе России, Китая и КНДР.

Китайская сторона представила свой вариант маршрута, он включает нижнее течение реки с выходом в Японское море. Как уточняет представительство МИД во Владивостоке, на участке появится «Туристско-рекреационный комплекс с осью движения по реке Туманная».

В ходе поездок будут использовать скоростные катера и суда на воздушной подушке. После поездки по реке маршрут включает выход в Японское море и пятнадцатикилометровую «петлю» по его акватории с последующим возвращением в китайскую этнографическую деревню Фанчуань.

Суда, которые будут работать с туристами, могут передвигаться на предельно небольшой глубине порядка полутора метров. Как сообщает МИД, проект планируют реализовать в несколько стадий с продлением движения вплоть до Сахалина и Курил.

Туристы будут заходить в порты Зарубино, Посьет, Славянка. Также ставится вопрос о перспективном создании береговой инфраструктуры. Однако в проекте также указан необходимость оборудовать береговую и туристическую инфраструктуру. На данном этапе заявленным задачам она не соответствует.