Министр экономики Забайкалья назвал главные точки интересов туристов

Министерство экономического развития во время форума «Мой бизнес-ЭКСПО» представило годовой отчет о работе ведомства. В том числе были названы и новые точки притяжения туристов, которые сегодня существуют в регионе.

© unsplash

«В своем докладе о туризме мы брали в расчет не просто год, а весь период с 2020 по 2024 год. И сегодня готовы озвучить те направления, которые очень популярны у гостей региона. Это этнокомплексы «Приононье», «Юсен-Туг», «Кочевник», «Хатан Эжи».

Также в лидерах - глэмпинг парк на озере Ундугун, ленд-арт парк «Тужи», экокурорт «Кука», эко-отель

«Шинки. Очень востребованы экотропы на Арахлее и Арее, этноархеокомплекс «Сухотино» и, конечно же, дом фольклора села Новосалия. Отмечу и семь маршрутов, разработанных в рамках промышленного туризма – то есть туры на предприятия», - сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 миллионов в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Нацпроекты, инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году/

Ранее губернатор Александр Осипов отвечая на вопрос журналистов о туристической привлекательности Забайкалья отметил, что прежде всего наши территории нужно обустраивать для забайкальцев и сюда потянутся иностранные туристы.