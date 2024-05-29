Росстат назвал город ХМАО с самыми дорогими авиабилетами

Самая высокая стоимость авиабилетов среди крупнейших городов ХМАО приходится на Нижневартовск. Средняя цена перелетов из города на 1000 километров пути составляет почти 9,5 тысячи рублей, рассказали URA.RU аналитики Росстата.

© Unsplash

«Полет в салоне экономического класса самолета в расчете на 1000 км пути в Нижневартовске составляет 9462 рублей, по данным на середину мая», — следует из данных исследования.

Вторую строчку занимает Сургут, где ценник находится на уровне 8,4 тысячи рублей.

Стоимость билетов в Ханты-Мансийске составляет примерно семь тысяч рублей. А в среднем по региону средняя цена на 1000 километров — около 8,5 тысячи.

Ранее URA.RU рассказывало, что за год стоимость авиабилетов в ХМАО выросла на 30%. Больше всего увеличилась цена на перелеты из Сургута и Ханты-Мансийска.