В Чечне построят четыре канатные дороги на курорте "Ведучи"

Систему искусственного снегообразования и четыре пассажирских подвесных канатных дороги планируют ввести в эксплуатацию в новом горнолыжном сезоне на курорте "Ведучи" в Чечне. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров в ходе рабочей поездки в регион.

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"На горнолыжном курорте "Ведучи" в сезоне 2024/2025 планируется ввести в эксплуатацию четыре пассажирских подвесных канатных дороги и систему искусственного снегообразования. Необходимо соблюдать график выполнения всех запланированных работ по проекту и обеспечить своевременный запуск заявленных объектов туристической инфраструктуры. Сегодня здесь параллельно развиваются туристические тропы с хорошими видовыми характеристиками", - приводит слова Назарова пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Благодаря строительству новых туристических объектов к 2030 году курорт планирует принять 240 тысяч туристов.

"При этом важно учитывать, что на сроки реализации объектов могут влиять погодные условия, сложность выполнения монтажных работ, но задача стоит сдать объекты в соответствии с заявленными сроками", - подчеркнул замминистра.

Как сообщили в пресс-службе, в 2024 году планируется включение в план еще одного объекта горнолыжного комплекса "Ведучи" - гараж ратраков. Из федерального бюджета на его строительство направят более 218 млн рублей. Разработка проектно-сметной документации осуществляется за счет собственных средств Кавказ.РФ.