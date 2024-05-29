Что предлагает медицинский туризм в Краснодарском крае

27 мая на конференции «Драйверы развития медицины и туризма Юга России» сообщили, как развивается медицинский туризм в Краснодарском крае. Зампредседателя Заксобрания Краснодарского края Николай Петропавловский отметил, что толчком к развитию такого туризма стали западные санкции, а также присоединение ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

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Он отметил, что нынешняя ситуация сильно отличается от путевок в санатории, которые граждане получали в годы СССР. Теперь же отрасль развивается за счет все большей приватизации медицины. И частные инвесторы вкладываются в строительство отелей, в которых есть также и медицинские блоки, которые проводят диагностику пациентов-отдыхающих.

В рамках этих недавно созданных медицинских комплексов также оказываются услуги местному населению. Также в регионе будут на коммерческой основе заниматься реабилитацией участников СВО.

Ранее сообщалось, что подмосковные предприятия станут более открытыми для туристов.

28 мая стало известно, что египтянам не нравится в туристах и какое поведение в их глазах является некультурным.