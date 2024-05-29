Минеральные Воды и Гянджу свяжут прямые рейсы

Авиакомпания «Азимут» наладит прямое авиасообщение между Минеральными Водами и азербайджанским Гянджу. Рейсы будут выполняться еженедельно.

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«Расширяем географию воздушных связей Ставрополья. Запускаем новое направление из аэропорта Минеральные Воды. С 13 июня стартует еженедельный прямой рейс авиакомпании „Азимут“ в Гянджу, один из крупнейших городов Азербайджана», — сообщил в телеграм-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По его словам, это сделает удобнее логистику для ставропольских путешественников и предпринимателей, а также поможет увеличивать турпоток в регион.

«Задачи по повышению транспортной доступности края обозначил в своем ежегодном послании. Запрос Ставрополья на расширение авиасообщения высок. За 10 лет количество число направлений, связывающих край с другими регионами и странами, увеличилось вдвое — с 36 до 70. За прошлый год через аэропорты региона прошло более 5 млн пассажиров, и потенциал далеко не исчерпан», — отметил глава края.

Он сообщил, что для реализации потенциала власти расширяют пропускную способность обеих воздушных гаваней в Ставрополе и Минводах и продолжают работу с авиаперевозчиками.