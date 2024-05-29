В Россию летают лишь три авиакомпании из топ-10 лучших в мире

Компания AirlineRatings опубликовала свежий рейтинг ведущих авиакомпаний мира. В 2024 году список возглавила Qatar Airways. Перевозчик из Дохи лишь в прошлом году уступил лидерство новозеландцам, а до этого также дважды был лучшим.

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При определении лучших перевозчиков эксперты оценивали большое количество факторов. В их числе безопасность, возраст парка самолетов, рентабельность, инциденты, отзывы пассажиров, инновации и предварительные заказы на самолеты.

Тем не менее авторы рейтинга говорят, что фирмы из топ-10 в их списке очень близки по уровню. В пользу катарцев сыграли отзывы пассажиров, которые высоко оценили сервис. Плюсы нашли в каждом из классов. По мнению экспертов, здесь однозначно лучший бизнес-класс. Он не уступает никому уже 10 лет. Но и эконом особый с одними из самых больших кресел и широким шагом между рядами.

За известным российским туристам арабским перевозчиком в рейтинге расположились менее знакомые нашим пассажирам азиатские авиакомпании. Вторую строчку заняла Korean Air, третью – Cathay Pacific из Гонконга, поднявшаяся аж с девятой позиции в прошлом году. Emirates в этом списке лишь пятые, хотя ранее были в тройке, а вот Etihad Airways восьмой. Что касается Turkish Airlines, то он и вовсе замыкает двадцатку.

Составители рейтинга раздали первые места и в отдельных номинациях. Так, по их мнению, лучший первый класс у Singapore Airlines, премиум-эконом – у Emirates, эконом – у Air New Zealand. Среди лоукостеров лидируют на своих континентах flydubai, AirAsia и EasyJet, а в категории сверхбюджетных перевозчиков не видят конкурентов у Vietjet.

Впрочем, этот список от AirlineRatings ни в коем случае не претендует на звание абсолютной истины. Это лишь один взгляд на авиаотрасль. Существуют и другие рейтинги.

Ранее TourDom.ru писал, что в топ-5 худших авиакомпаний попали British Airways и Lufthansa.