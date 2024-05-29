Госдума назвала перспективный вид туризма

Железнодорожный туризм является одним из самых перспективных и востребованных видов туризма, за счет поступающих от туристских маршрутов средств "Российские железные дороги" (РЖД) смогут закупать более современные и комфортные вагоны. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы партии "Единая Россия" "Развитие туризма" Надежда Школкина, открывая стратегическую сессию, посвященную перспективам развития железнодорожного туризма в России.

"Это одно из самых перспективных, востребованных и, самое главное, уже обкатанных на практике направлений внутреннего туризма. Так, только за 2022 год "РЖД Тур" было перевезено более 690 тысяч туристов по 61 маршруту, в 2023 году - 940 тысяч туристов (+36%). В настоящее время действует 81 туристический маршрут, включая шесть спецпроектов: "Поезд Деда Мороза", "Большая перемена", "Страна открытий", "Поезд памяти", "Своих не бросаем", "Герои с нашего двора", которые объединяют порядка 50 субъектов Российской Федерации", - рассказала она.

По словам Школкиной, в законодательстве отсутствуют такие понятия, как "туристский поезд", "туристский железнодорожный маршрут", и, соответственно, отсутствуют правила и требования к таким поездам и маршрутам, а самое главное - это не дает РЖД возможность активно развивать такое направление.

"Поэтому мы с коллегами из ОАО "РЖД" разработали соответствующий законопроект, где дается определение таким дефинициям, как "железнодорожный туризм", "туристский поезд" и "туристский железнодорожный маршрут", что позволит РЖД разработать соответствующие правила перевозки в таких поездах, так как пассажирские и туристские перевозки кардинально отличаются друг от друга", - указала депутат.

В туристическом поезде пассажир, приобретая тур, не может выйти или сесть на поезд на любой станции, подчеркнула Школкина. "Как правило, точка отправления совпадает с конечной. В ходе путешествия на туристском поезде пассажиру предоставляются такие услуги, как завтрак в купе, анимация для детей и взрослых, знакомство с городами и осмотр достопримечательностей", - пояснила парламентарий.