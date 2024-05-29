Стало известно, что чаще всего теряют туристы в нижегородском кремле

Гиды-координаторы нижегородского кремля рассказали, что туристы чаще всего теряют на его территории. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Чаще всего посетители оставляют в крепости перчатки и варежки: только за минувшую зиму в кремле нашли 18 штук. «Серебро» досталось транспортным картам и удостоверениям, а на третьем месте оказались головные уборы.

Нередко нижегородцы и гости города теряют в кремле детские вещи. Так, детская прогулочная коляска ждет в кремле своих хозяев с августа прошлого года.

Также за минувший год гиды-координаторы нашли хозяев мобильного телефона, паспорта, зонта, сумки с видеокамерой и очков.

В учреждении добавили, что чаще всего туристы забывают свои вещи на скамейках и на другой парковой мебели.

Ранее сообщалось, что арт-объект о проблемах Африки появился на территории нижегородского кремля.