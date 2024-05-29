Калининград оказался в топ-5 городов по количеству бронирований летом

На Калининград приходится около 3 % от всех бронирований туристического жилья по стране, – пишут СМИ со ссылкой на аналитиков МТС Travel.

Опередили Калининград только пять городов, пишет «Клопс». Речь идет о Северной столице, Москве, Большом Сочи и Казани. В этом году граждане стремились забронировать жилье заранее, в среднем за три месяца до даты заезда. Напомним, что столицу Калининградской области назвали одним из лучших направлений на майские праздники.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Калининград оказался в пятерке популярных направлений для поездок с детьми весной.