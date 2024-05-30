Губернатор Приморья предложил превратить памятники архитектуры в отели и хостелы

На одном из круглых столов, которые были организованы в рамках выставки-форума «Россия», губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что у него есть идеи по развитию туризма в своем регионе.

Являясь также председателем комиссии по вопросам туризма, физкультуры и спорта, он заявил, что нужно всячески поддерживать частный бизнес, который намерен зарабатывать на туристической сфере. Чиновник добавил, что перспективным направлением является пока еще слабо развитый автомобильный и мототуризм.

Также он отметил важность развития кемпингов и обустройства экологических троп в заповедниках. Интерес к отдыху в таких местах в последнее время только растет. Кожемяко также предложил отдать бизнесу под гостиницы и хостелы архитектурные памятники культуры.

Ранее Путин отметил, что необходимо развивать автомобильный туризм в Калининградской области.

Эксперт назвал лучший выбор стран для россиян без виз.