Мурманская команда получила награду за развитие промышленного туризма

В министерстве развития Арктики и экономики планируют заняться историческим просвещением туристом и местных жителей.

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В министерстве развития Арктики и экономики сообщили, что совместно с Комитетом по туризму Мурманской области и АО «Кольская ГМК» был создан новый туристический проект.

В рамках мероприятия по промышленному туризму «Открытая промышленность» была награждена команда из Мурманской области в номинации «ПРОМвозрождение» за разработку проекта по развитию туризма в Печенгском округе Мурманской области.

Этот проект разрабатывался с 2023 года, в рамках которого планируют заняться историческим просвещением не только туристов, но и местных жителей. До этого уже сообщалось, что туристические фирмы продают билеты на экскурсии во время полярного дня.

27 мая сообщалось, что Роспотребнадзор открыл горячую линию, на которой россияне смогут получить консультацию по безопасному туристическому путешествию.

24 мая стало известно, что туристам из России стало сложнее попасть в страны, которые находятся в шенгенской зоне.