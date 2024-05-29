Туризм в России будут развивать за счет любителей вина

Владимир Путин предложил направить на нацпроект «Туризм и гостеприимство» не меньше половины доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран, сообщает ТАСС. Президент распорядился сделать это во время совещания, посвященного созданию федеральных круглогодичных курортов.

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Новые места отдыха появятся на Азовском, Балтийском, Каспийском, Черном и Японском морях, а еще на Байкале. Проект называется «Пять морей и озеро Байкал», а утвердить его должны к 1 ноября 2024 года.

На курортах необходимо возвести отели и обустроить всю необходимую инфраструктуру. В частности, на совещании говорилось о реконструкции и создании новых дорог к местам отдыха, а также появлении удобных съездов к побережью на уже существующих трассах.

Для тех, кто собирается строить или развивать имеющиеся отели, аквапарки или горнолыжные курорты, обещаны льготные кредиты. На сайте Кремля распорядились обеспечить особые программы для инвесторов туристической сферы.

Еще одно нововведение – «единая онлайн-платформа», посвященная туризму. На ней планируют разместить информацию про отели, общепит, гидов и транспорт в туристических зонах. По сути речь идет об объединении уже созданных электронных реестрах поставщиков услуг. Предполагается, что площадка позволит формировать «комплексные предложения для отдыхающих», в том числе с использованием искусственного интеллекта. Когда именно она заработает, пока неясно, но первый отчет запланировали на 1 сентября текущего года.

Ранее TourDom.ru писал, что на проект «Туризм и гостеприимство» запланировали выделить 403 млрд руб. 100 млрд руб. собираются потратить на «Пять морей и озеро Байкал».