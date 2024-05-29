Туристы пытаются вернуть деньги за двойные билеты на рейсы «Победы»

По два билета на один рейс «Победы» купило себе большое количество туристов, оформлявших проездные документы накануне примерно в одно и то же время. Судя по количеству гневных обращений в соцсетях, на стороне перевозчика произошел какой-то технический сбой.

«Оформила заказ, деньги списались, но ни маршрутная квитанция, ни чек не пришли. В личном кабинете статус заказа был “отменен”. Мне пришлось оплатить второй билет, так как поездка срочная, вылет вечером. Когда вторая транзакция прошла, то мне на почту отправили билет по первому якобы отмененному заказу. Как вернуть свои деньги?»

Сообщений от пассажиров много. Правда, перевозчик на своих ресурсах до сих пор не выпустил никаких официальных обращений по произошедшему. И это злит пассажиров вдвое больше, поскольку они вынуждены в индивидуальном порядке выяснять, как решить свои проблемы. Редакция TourDom.ru отправила запрос в авиакомпанию, но на момент публикации новости также ответа не получила.

Те, у кого вылет был не таким срочным, ждали квитанции по несколько часов. Некоторым из них билеты все-таки пришли, но есть те, у кого по пути потерялись данные об оплате дополнительных услуг – выбор места на борту и багаж.

Есть и те туристы, которые спустя сутки после оплаты все еще находятся в подвешенном состоянии: «Деньги списали, а билетов нет! 32 тысячи в никуда! Из службы поддержки ни ответа ни привета». При этом покупать второй билет в неизвестности туристы опасаются.

Особенно активные из них доехали до офиса. Там им объяснили, что сейчас все обращения обрабатываются в ручном режиме. Тем, кто оплатил проезд, либо придут билеты, либо вернут средства в течение 30 дней.

Ждать такой срок туристам крайне сложно. Тем временем по их направлениям и растут цены, и заканчиваются места.

Как уверяют юристы, в случае с техническим сбоем правда будет в любом случае на стороне туриста. Деньги удастся вернуть:

«Если технический сбой возник на стороне авиакомпании, то вся ответственность за него лежит на нем. Если технический сбой привел к нарушению прав пассажира или убыткам, то можно абсолютно обоснованно на законных основаниях требовать их возмещения», – говорит юрист Игорь Косицын.

Некоторым из пассажиров сотрудники «Победы» при личном обращении в офис рекомендовали покупать второй билет по текущей цене и дальше требовать возврат разницы от первоначальной суммы, которая была списана первоначально. В том же формате, уверяют они, можно потребовать возврата за звонок на платную горячую линию – туда многие обращались, не получив маршрутных квитанций.

Ранее TourDom.ru писал, что юристы встали на сторону туристов, купивших из-за сбоя билеты «Аэрофлота» на Пхукет за 8 тыс.