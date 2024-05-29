Кошек и собак начали записывать в ж/д билеты россиян

РЖД добавила возможность записывать в билет кличку и вид питомца, сообщает РИА «Новости». Это нужно, чтобы дополнительно информировать проводников о том, что в их вагоне едет четвероногий турист.

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Пока опция есть только в приложении «РЖД Пассажирам» для смартфонов на Android. В веб-версию нововведение пока не перенесли, но его планируют добавить туда позже.

Появление такой функции анонсировали еще в начале года. Причиной для ее внедрения стала история кота Твикса. В январе проводница высадила хвостатого пассажира, посчитав его безбилетником. Питомец погиб, но происшествие широко обсуждали в соцсетях и СМИ, поэтому в РЖД пообещали добавить информацию о животных в вагонах в смартфоны проводников.

После смерти четвероногого пассажира в железнодорожных телеграм-каналах появился проект регламента о том, как нужно действовать при обнаружении пушистого безбилетника. Если хозяина кота или собаки найти не удается, то животное можно высадить только на определенных станциях по договоренности с диспетчером. Хвостатого туриста необходимо передать сотруднику РЖД, а процесс зафиксировать на фото или видео. Официально о вступлении в силу этого документа не объявляли.