Путин поручил рассмотреть выделение средств для строительства дорог к курорту на Каспии

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть выделение средств из федерального бюджета на строительство подъездных дорог к строящемуся курорту на Каспии в Дагестане. Об этом говорится в перечне поручений, размещенном на сайте Кремля.

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"Правительству Российской Федерации: <...> при участии исполнительных органов Республики Дагестан рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований на строительство подъездных дорог, необходимых для функционирования курорта "Каспийский прибрежный кластер", - говорится в тексте документа.

Ранее в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что в рамках проекта "Пять морей" в России будут созданы круглогодичные морские курорты с современными гостиничными комплексами на побережье Каспия, Балтики, Азовского, Черного и Японского морей. Проект позволит увеличить внутренний турпоток на 10 млн человек в год.

О кластере

Каспийский прибрежный кластер расположен на территории Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов Дагестана и является одним из приоритетных инвестпроектов республики. На его территории создана особая экономическая зона, кластер планируют обустроить более чем 20 гостиницами от трех до пяти звезд.

Строительство первых объектов Каспийского прибрежного кластера предполагается в 2025 году. Курорт планируется развивать поэтапно. Это будет благоустроенное побережье порядка 6,5 км с современными гостиницами, парками и развлечениями для всей семьи. Появление новых туристических объектов обеспечит работой не менее 8 тысяч человек и привлечет до 700 тысяч туристов в 2030 году. В 2027 году планируется осуществить запуск курорта, к 2030 году - завершить строительство и запустить курорт на полную мощность.