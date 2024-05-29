Президент поручил расширить программу льготного кредитования отелей

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ расширить программу льготного кредитования строительства отелей. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить расширение программы льготного кредитования, направленной на реализацию инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристических кластеров, предусмотрев увеличение номерного фонда, создаваемого в рамках этой программы, не менее чем до 59 тыс. номеров, а также рост количества посетителей аквапарков, круглогодичных парков развлечений и горнолыжных курортов, созданных в рамках реализации крупных инвестиционных проектов, не менее чем до 23 млн человек в год", - говорится в поручении.

Доклад по нему должен быть предоставлен до 15 июня 2024 года.

Глава государства также поручил правительству рассмотреть вопрос о формировании системы туристических клубов, предусмотрев в том числе проведение на регулярной основе соревнований по виду спорта "спортивный туризм". Доклад по этому поручению предписано представить до 20 августа 2024 года.