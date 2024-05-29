Чтобы купить билеты на юг, туристы ночуют на вокзале в Питере

Туристы продолжают испытывать проблемы с покупкой билетов на железнодорожные поезда, идущие в южном направлении в летний сезон. Некоторые из них, устав бессмысленно обновлять сайт РЖД, который в пиковые моменты зависает и где билеты пропадают в считанные минуты, решают использовать дедовский способ покупки через кассы. Они решают, что если пораньше приехать на вокзал, где в 8 утра также открываются продажи, то будут в выигрышном положении. И бывают крайне удивлены масштабами беды за пределами онлайна:

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«Оказывается, на Московском вокзале в Санкт-Петербурге на покупку билетов в 8 утра очередь собирается уже с вечера. Сегодня приехала туда в 04:45 и была 17-й. Люди, которые в итоге подошли к окошку первыми, начали занимать с 19 часов вечера. Хотела купе, но взяла только плацкарт и не на тот поезд, который хотела. Но в целом рада, что вообще теперь смогу уехать с моря», – рассказала о личном опыте посещения вокзала туристка в соцсетях.

Оказывается, ситуация не единичная. Туристы со стажем поездок в летний период стараются избегать именно Московский вокзал: «Это самый популярный, там людей очень много. Я на Ладожский ездила, там гораздо проще. Приехала к 5 часам и была в очереди вторая». Есть и другие лайфхаки: «Мы специально уезжали утром в пригород, в Ломоносов. В 07:40 кассир заполнила все данные, и в 08.01 мы выбрали удобные места и купили билеты».

Многие туристы не готовы к таким жертвам ради поездки в отпуск: «Если уж сам РЖД виснет в 8 утра, то лучше пойти к посредникам и переплатить на других сайтах. Это не такие большие деньги, чтобы ночевать на вокзале».

Ранее TourDom.ru писал, что из-за дорогих билетов турист решил поехать на юг на машине из Поволжья.