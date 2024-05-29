Курорт "Архыз" ожидает летом рост турпотока на 30%

Всесезонный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии этим летом планирует принять до 500 тыс. туристов, что на 30% больше аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

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"По прогнозам специалистов, этим летом курорт ожидает до полумиллиона гостей - их число увеличится на 30% по сравнению с летним периодом прошлого года. В связи с увеличением турпотока "Архыз" предложит этим летом новые активности для туристов", - сказал собеседник агентства.

В числе главных новинок сезона - парк приключений для детей и взрослых на высоте более 3 тыс. м с высокогорными мега-качелями и виа-ферратой - скальным участком, оборудованным страховочным тросом и приспособлениями для передвижения по сложному рельефу. Будет запущена также новая канатная дорога "Орбита", появятся три смотровых площадки с фотозонами, добавятся 35 км экотроп для пеших прогулок.

"Летом гостям будут доступны полеты на воздушном шаре, картинг и лазертаг. Еще одна новинка - площадка для бракосочетаний на высоте 2 550 м. Целевая аудитория "Архыза" - это прежде всего семьи с детьми - их 57% от всех гостей, поэтому особое внимание уделяем комфортному и безопасному отдыху, развлечениям и научно-популярному туризму", - отметил гендиректор АО "Управляющая компания Архыз" Роман Киранчук.

На курорте работает высокогорный байк-парк с трассами различного уровня сложности общей протяженностью более 20 км. Для тех, кто интересуется научно-популярным туризмом, будут организованы маршруты по программе "Космический Архыз" с посещением крупнейшего в Евразии оптического телескопа БТА и одного из самых больших в мире радиотелескопа РАТАН-600, разработанные курортом и Специальной астрофизической обсерваторией (САО) РАН. "Увеличение числа объектов разной категории звездности для туристов, разнообразие зимних и летних активностей, расширение объектов туристической инфраструктуры - наши ключевые задачи на ближайшую перспективу. Мы делаем акцент на EGS-повестке и активно продвигаем концепцию устойчивого развития курорта в этом регионе", подчеркнул Киранчук.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс и 8 канатных дорог.