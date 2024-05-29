Туроператоры заявили о росте цен на 40% на отдых внутри России

Путевки в Турцию в этом году подорожали на 10%, заявила в пресс-центре НСН Любовь Воронина. Средняя цена тура внутри России выросла до 120 тысяч рублей на двоих, рассказала в пресс-центре НСН управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в ГК «Слетать.ру) и глава международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.

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«С повышением спроса видим повышение цен. Так, по России средняя стоимость тура в этом поднялась на 40%, до 120 тысяч рублей за поездку на двух человек. Примерно на 13% выросли цена на Арабские Эмираты. Стоимость путевки в Турцию выросла где-то на 10%», - сказала собеседница НСН.

Ранее Воронина рассказала НСН, что объемы забронированных туров на лето 2024 года выросли в 2,5%, передает «Радиоточка НСН».