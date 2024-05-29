S7 заплатит 30 тысяч рублей за овербукинг

S7 получила очередной штраф за овербукинг, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.

© tourdom.ru

Еще в прошлом году четверо пассажиров не смогли улететь из Новосибирска в Махачкалу и Красноярск из-за того, что перевозчик продал больше билетов, чем было мест в самолете. Авиакомпанию привлекли к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативно-правовых актов. Теперь S7 должны заплатить 30 тыс. руб.

Это не первый раз, когда перевозчик попадает под штраф за овербукинг. Летом 2023 года компанию привлекли к ответственности за то, что на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Омск, не нашлось места для двух человек. В марте 2024-го «Сибирь» отвечала за нехватку кресел для восьми пассажиров, которые хотели отправиться из Новосибирска в Тюмень и Челябинск.

Еще один штраф S7 получила в январе из-за продажи семи «лишних» билетов на лайнеры, следовавшие из Москвы в Читу и Улан-Удэ. После происшествия она возместила моральный ущерб пострадавшим. Сумма, которую получили пассажиры, не разглашалась.

Недавно TourDom.ru писал, что в Госдуме предложили выплачивать россиянам компенсацию за овербукинг. Сейчас продажа большего количества мест, чем есть в самолете, законом запрещена, но многие перевозчики нарушают это правило. После этого пассажиры обычно обращаются в суд, но вероятность победы в таком случае не превышает 50%.