Курорт «Нечкино» выдвинули на туристическую премию «Russian Traveler Awards 2024»

Курорт «Нечкино» из Удмуртии участвует в национальной туристической премии «Russian Traveler Awards 2024». Об этом сообщает пресс-служба министерства по туризму Удмуртской Республики.

В рамках премии жители России определят всё самое лучшее в мире путешествий: от отелей и курортов до национальных блюд и экомаршрутов.

Курорт «Нечкино» соревнуется за звание лучшего с 16 горнолыжными курортами. Отмечается, что объект располагается на территории национального парка «Нечкинский». Здесь красота дикой природы сочетается с европейским комфортом.

Зимой лыжники и сноубордисты могут покататься на 10 трассах разной степени сложности. Их общая протяжённость составляет 8 км, а перепады высот достигают до 125 метров. Для любителей экстрима на курорте работают 3 сноупарка с трамплинами разной длины и конструкциями для джибинга. Также для посетителей проложены пешие маршруты и обустроена зона отдыха у 25-метрового открытого подогреваемого бассейна.

Также на премию в разных номинациях выдвинуты: национальный парк «Нечкинский», национальный турмаршрут «Влюбиться в Удмуртию» (0+), Благовещенский собор в Воткинске, оздоровительный курорт «Варзи-Ятчи», этногастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя», экотропа «Орланьи кручи». Также в премии «Народный промысел» от Удмуртии выдвинуто занятие ткачество, а в номинации «Национальное блюдо» — пельмени.

Отдать свой голос за курорт «Нечкино» или другие туристические места Удмуртии можно по ссылке.