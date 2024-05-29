Лето на водах: чем бесплатно заняться на ставропольских курортах

Высокий курортный сезон на Кавказских Минеральных Водах прекрасен во всех смыслах. Атмосфера старинных бальнеологических курортов, солнечная погода, целебный воздух и многочисленные бюветы с минеральной водой. А за утоление жажды чего-то новенького не нужно отдавать целое состояние.

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Пешком по городу твоего сердца

Сказочный Кисловодск можно узнать поближе самым простым способом — отправиться с гидом на бесплатную пешую экскурсию. Для гостей города-курорта разработано восемь маршрутов, среди которых «Кисловодский променад», «220 лет у источника богатырского ключа», «Архитектурный Кисловодск». Популярна, конечно, и экскурсия по местам съемок фильма «Чебурашка».

Весной в Кисловодске запустили особенный турмаршрут — «Царская и советская империя отдыха». Создатель новинки, гид Надежда Осипова, собрала в двухчасовую прогулку истории о красивейших дореволюционных зданиях, их судьбе в Советском Союзе и о том, где располагались счастливые коммуны.

Актуальное расписание экскурсий найти не трудно: достаточно зайти в телеграм-канал управления по курорту и туризму администрации Кисловодска. Дальше нужно выбрать понравившийся маршрут и по указанному телефону записаться на прогулку по удивительному Кисловодску, ласково называемому «городом твоего сердца».

Кино под летним небом

В Пятигорске туристы найдут сразу несколько бесплатных развлечений. К примеру, купание в Бесстыжих ваннах у знаменитого озера Провал или же обзорную экскурсию по городу, прославленному поэтом и писателем Михаилом Лермонтовым. Но есть кое-что, что отдыхающие могут попробовать исключительно в теплое время года, — сходить на бесплатный показ фильма в летний кинотеатр «Машук».

Локация расположена в парке «Цветник» около скульптуры орла. Сеансы проводятся ежедневно, кроме понедельника. Расписание публикуется в телеграм-канале главы города Дмитрия Ворошилова. Записываться не нужно, достаточно просто прийти к началу показа в 20:00. С вас лишь, как в самых романтичных ретрофильмах, пакетик попкорна и удовольствие от просмотра любимой картины.

Оздоровление в «маленькой Швейцарии»

Туристов, приехавших на отдых в миниатюрный Железноводск, ждут не только терренкуры, Курортное озеро и климат средних Альп. В местном спорткомплексе для всех желающих доступны ежедневные бесплатные занятия. Тренировки проводят опытные инструкторы по оздоровительным практикам и боевым искусствам Евгений Парамонов и Татьяна Пилявская. Занятия основаны на восточных дыхательных психо-физиологических практиках. Звучит серьезно, выглядит также, но пугаться не стоит: Евгений и Татьяна убеждены, что с помощью их упражнений можно поправить здоровье и вернуть молодость.

Занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам с 17:30 до 19:00, по вторникам и четвергам с 9:00 до 10:30. Все что нужно — взять с собой спортивную форму и отправиться на стадион «Спартак» (спортивный зал, 2-й этаж).

С ноткой артистизма

Возвращаемся в Пятигорск, где у каждого желающего попробовать себя в пении есть возможность сделать это бесплатно. В городе работает сетевая музыкальная «Не школа вокала», куда можно попасть не только оплатив курсы, но и записавшись на бесплатный мастер-класс «Магия вокала».

Пробный урок длится около двух часов. За это время преподаватели школы знакомят туристов и всех желающих с приемами профессиональных вокалистов и заряжают решившихся на эксперимент гостей положительными эмоциями.

Записаться на бесплатный мастер-класс можно, заполнив форму обратной связи на сайте школы. Там же опубликованы контакты и режим работы.