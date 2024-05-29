340 крымских пляжей готовы к курортному сезону

Сейчас 340 пляжей в Крыму готовы к курортному сезону и откроются 1 июня, сообщила пресс-служба минтуризма Крыма. Остается ускорить подготовку пляжей в Ленинском и Бахчисарайском районах, отметил глава минтуризма Крыма Вадим Волченко. Он подчеркнул, что все пляжи Алушты, Евпатории, города Саки и Ялты обследованы и готовы принимать туристов.

Волченко отметил, что несмотря на то, что сезон не будет простым — Крым «адаптировался». Будут созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха туристов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал НСН, что скопление медуз в Анапе можно объяснить сложными погодными условиями.